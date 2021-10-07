Мнение: Подмена

За минувшие сутки в России выявили 27 550 случаев COVID-19 — это максимальный прирост с начала года, следует из данных оперативного штаба. Последний раз показатель поднимался выше 27 тысяч 1 января — тогда зарегистрировали 27 039 заболевших, а 31 декабря 2020-го их было 27 747

Это так, как подается информация сейчас. А вот, как именно она подавалась всего лишь два года назад (и даже год назад (по недосмотру, не иначе):

«…В наблюдаемых ФЦГ городах (61) c 27.07 по 02.08.20 заболеваемость ОРВИ была ниже недельных эпидемических порогов по населению в целом (на -6,8%) и во всех детских возрастных группах: 0-2 лет (на -54,7%), 3-6 (на -51,7%), 7-14 лет (на -24,0%), а среди взрослого населения заболеваемость была выше эпид порогов (на 87,4%).

Заболеваемость ОРВИ была выше эпид порогов по населению в целом в Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Приволжском ФО на 43,8% 38,8%, 19,1% и 12,5% соответственно, и ниже в остальных 4 округах: в Дальневосточном (-11,5%), Южном ФО (-12,1%), Северо-Западном (-24,1%) и Центральном ФО (-44,2%).

Среди взрослого населения пороги были превышены во всех округах: от 229,3% (в Северо-Кавказском ФО) до 31,1% (в Северо-Западном ФО). Исключение составил Центральный ФО, где заболеваемость была ниже эпид порога (на -3,4%). В детских возрастных группах пороги превышены только среди детей 7-14 лет в Северо-Кавказском ФО (на 5,7%).

Эпид пороги были превышены по населению в целом в 10 городах: Чите (на 148,5%), Мурманске (87,2%), Ставрополе (70,6%), Екатеринбурге (53,7%), Красноярске (51,0%), Омске (39,7%), Уфе (38,2%), Улан-Уде (34,8%), Чебоксарах (24,1%) и Норильске (19,9%).

Среди детей 7-14 лет пороги превышены только в Чите (на 87,2%) и Астрахани (на 25,0%)… Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 239,7 случаев (на 100 тыс. населения), что ниже пост-эпидемической базовой линии (603,0) на -60,2%…»

Заметим: есть базовый отсчет: эпидемический порог, от которого отсчитывается превышение (или недостижение этого порога). Идет разбивка по регионам. Идет разбивка по возрастным группам. Дается заболеваемость не в моменте, а понедельно. Заболеваемость дается в расчете на 100 тысяч населения.

Вопрос — с какого перепуга сейчас полностью отброшены все ранее действовавшие показатели? Ответ на поверхности: потому что тогда нечем будет пугать. Что такое 239,7 случаев заболеваемости в целом по стране на 100 тысяч населения? Это 335,5 тысячи человек заболевших в неделю, или 47,9 тысячи в сутки. В два раза выше нынешнего показателя, и это, как отмечается, «ниже постэпидемической линии», а эпидпороги при такой заболеваемости превышены всего лишь в 10 городах страны.

Если брать такой же отчет в разрезе октября, то выяснится, что даже когда "Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 575,1 случаев (на 100 тыс. населения)", это тоже будет ниже эпидемического порога, соответствующего этой неделе. А 575 случаев на 100 тысяч населения – это 840 тысяч в неделю или 120 тысяч в сутки. Не 27 тысяч, как сегодня, а 120 тысяч – и нет порога!

Власть сознательно и предельно цинично перестала использовать всю ранее работавшую структуру учета, так как она однозначно свидетельствует — в стране нет ни эпидемии, ни даже сколь-либо угрожаемой обстановки. Да, подъем заболеваемости, но черт поберьи, сезон на дворе! Октябрь месяц! Хоть как будет подъем! Но даже при всем при этом никаких ужасающих и тем более катастрофических признаков нет и вблизи.

Но как тогда обосновывать насилие, террор, ограничения и всевозможные мероприятия по воспрещению всего на свете?

Единственный аргумент: вы не понимаете. Ковид — это другое! С какого перепуга другое? Есть четкая классификация заболеваний, и ковид хоть как попадает в класс ОРВИ. А ОРВИ считаются и регистрируются именно так, как приведено в цитате санкт-петербургского Института гриппа.

Я даже не знаю, какие тут еще выводы возможны, кроме одного: режим сознательно истребляет страну и народ, совершая тягчайшее преступление без сроков давности.

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