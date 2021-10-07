Мнение: Разумков отправлен в отставку

На Украине сняли спикера Верховной Рады Разумкова, который на фоне продолжающейся упоротости Зеленского, уже давно готовился отплыть в самостоятельное плавание.

Что показало голосование – монобольшинство у "Слуг народа" формально есть, а де-факто нет. Поэтому приходится покупать другие фракции, начиная с Тимошенко.

Сам Разумков перед уходом закатил спич о том, что Зеленский с 2019-го года не выполняет свои обещания и попросту говоря обыкновенный балабол, припомнив в том числе и офшоры. И вообще, Зеленский никогда не был другом Разумкова. Разумеется, публичное размежевание с Зеленским также служит плацдармом для дальнейшей политической карьеры (например, в виде аналога существовавшей в нулевые "партии Литвина"), дабы снять с себя ответственность за прошлые и будущие делишки Зеленского.

Также Разумков заявил, что не исключает того, что пойдет в президенты, так что формальный кандидат для будущего олигархического проекта на замену Зеленскому он вполне подходит. И разумеется, это будет точно такая же петрушка, как и сам Зеленский. Демонстративный уход Разумкова также очень напоминает времена распада команды Ющенко, когда убежавший из команды Ющенко Зинченко в 2005 дал пресс-конференцию, где обвинил любителя трипольских горшков и его окружение в коррупции. С Зеленским происходит похожая история. Полной поддержки со стороны США у него нет, на Западе сливают материалы о его офшорах, а на Украине обделенные олигархи только и ждут возможности запустить новый проект на смену Зеленскому, для которого тот же Разумков вполне может подойти (но не обязательно – тут главное, найти петрушку, которую можно будет в очередной раз продать "мудрому украинскому народу").



Из основной "команды Зеленского" уже никого не осталось – Рябошапка, Богдан, Разумков, Гончарук – все "вышли из доверия".

Один Коломойский незримо остался за креслом.

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