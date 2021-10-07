Минздрав Украины обнародовал список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

Согласно приказу Минздрава от 4 октября, зарегистрированному в Минюсте 7 октября, обязательной вакцинации от COVID-19 на время действия карантина подлежат сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

“Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусом. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19, – невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях”, – аргументировал принятие документа глава Минздрава Виктор Ляшко.

Приказ ведомства вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Отмечается, что обязательной вакцинации не будут подлежать педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок.

В то же время те сотрудники, которые не сделают прививки от COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

“Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки от COVID-19 являются обязательными. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг”, – резюмировал Ляшко.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 7 октября в Украине первую дозу вакцины получили более 7,36 млн человек, две – около 5,94 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

22 сентября Ляшко заявлял, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

Кроме того, летом Кабмин принял постановление, согласно которому, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу. Сейчас Украина находится в “желтой” зоне карантина. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет 29 сентября сообщил, что в Украине 69% учителей привиты минимум одной дозой вакцины от COVID-19.

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