 

Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление

07.10.2021, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Она иногда немножко медленнее, чем мне бы хотелось. Например, медленнее собирается. Еще есть одна особенность – она всегда повторяет то, что я говорю”, – признался Яма.

По словам жены Ямы, она обижается на супруга, если тот не обращает на нее внимания.

“За работой он иногда обо мне забывает”, – отметила она.

“Вынужден согласиться – так бывает. Просто после насыщенных дней приходишь домой и хочется упасть, втыкнуть в телевизор и почти не разговаривать. И тут я действительно понимаю, что кто-то покрасил волосы, сделал новые реснички”, – согласился с женой хореограф.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Влад и Лилиана Яма поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Эрдоган зарегистрировался в Telegram после отказа от WhatsApp

21.04 / Экс-депутат Госдумы РФ Гудков заявил, что после аннексии Крыма и войны на Донбассе Россия стала в два раза беднее

11.01 / «Удалёнка» в школах обостряет социальное неравенство в Германии

13.07 / Зеленский: Русский язык – не собственность России

19.04 / Половина взрослых американцев получили вакцину от COVID-19

01.07 / Deutschlandfunk – расизма в немецкой полиции можно было бы избежать при наличии должного контроля

24.06 / Тренер и защитник “Фиорентины” наказаны за богохульство

25.11 / Бойца ММА задержали в Москве после дорожного конфликта

20.08 / Вице-премьер Хуснуллин и губернатор Старовойт сделали прививки от COVID-19

19.01 / Amazon может отключить от своих сервисов тысячи российских компаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика