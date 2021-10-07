Тышкевич: Президент с огромным кредитом доверия на фоне кадрового голода. Очень многое в Украине сейчас напоминает Беларусь 1995 года

Отставка Разумкова или Выбор Зеленского на 2022 год.

Президент Зеленский впервые за свою каденцию получил ситуацию, при которой имеет рычаги влияния на практически все процессы в стране. Фундамент сложившейся ситуации – турборежим СНБО 2021 года, который восстановил рейтинги и поднял показатели легитимности принимаемых президентом решений. И, как второй результат, вывел в состояние ожидания основных политических противников президента.

Решения СНБО, естественно, нельзя воспринимать как постоянный и работающий механизм. Это, скорее, заплатки на системе, которые начнут “отваливаться” уже в 2022 году. Но пока они работают и создают фундамент усиления президента – безопасные показатели рейтингов и легитимность. Но легитимность не всегда тождественна понятию “легальность” (законность). И твоя легитимность, легитимность твоих решений не всегда способствует работе по созданию системы, построенной на принципах сдержек и противовесов. То есть тому, что называется демократией. Ведь при наличии поддержки можно выстраивать как равносильные независимые институции власти, взаимодействующие на равных, так и вертикально ориентированную систему. Кстати, любимое Александром Лукашенко слово “вертикаль власти” в последние месяцы очень часто звучит от людей из близкого окружения Зеленского.

Президент сегодня добился максимальной управляемости системы (возможной на данном этапе). И дальше он получает возможность действовать и возможность выбора.

Повторю тезис, который озвучил в начале текста – сегодня еще не катастрофа. Все зависит от выбора, который сделает президент. А варианта у него два.

1. Выстраивать институционально мощную систему государственной власти. С одной стороны это принятие целого пакета законов, касающихся системы управления, выстраивание отношений центра и регионов, реализация реформ в экономике, завершение, наконец, трансформации судебной системы. Таким образом, парламент демонстрирует направление развития страны (законопроектами). Дальше слово вновь за президентом и его окружением. Для практической реализации законодательных норм нужны люди. И тут придется менять систему приоритетов в кадровой работе. То есть слово “свои” вынуждено будет отойти как минимум на четвертое место после слов “компетентный”, “способный” (обучаемый), “самостоятельный”.

Для реализации такого плана необходимый минимум есть – управляемость. Дальше необходимо критичное количество просто разумных людей в ядре группы, принимающей решения и политическая воля. Если одного из двух параметров не хватает, тогда возможен второй вариант.

2. Стопами Александра Лукашенко. Но не сегодняшнего, и даже не образца 2014 года. Это, пусть по сокращенной программе, но начиная от Лукашенко 1995-го. Действительно, очень многое в Украине напоминает процессы в Беларуси того периода. Президент с огромным кредитом доверия и высокими показателями легитимности на фоне кадрового голода и скепсиса ключевых групп белорусских элит. 1994–1996 год занял процесс получения полного контроля над процессами в стране. Лукашенко потратил два года. Надо отметить, что тот же процесс у Зеленского занял период с декабря 2020-го по сентябрь 2021 года. Быстрее. И там, и там система выстраивалась на основе “заплаток”. В Беларуси – указы президента, в Украине – решения СНБО. Дальше та же вилка выбора: либо выстраивать работоспособную систему и решать проблему кадрового голода. Или выстраивать вертикаль собственной власти, ставя не всегда на “умных”, но в 100% случаев на послушных.

Каким путем пойдет Зеленский – покажет ближайшее время. У президента Украины для того, чтобы сделать выбор есть от четырех до 10-ти месяцев – после этого срока “заплатки на системе” в виде решений СНБО перестанут работать, а попытки принять новые будут вызывать улыбку сочувствия у заинтересованных групп и у населения.

Признаком первого варианта будет появление самостоятельных и самодостаточных людей во власти. Например, на место спикера может прийти даже менее “послушный” политик, чем Разумков.

Что может стать признаком выбора варианта “Лукашенко 2.0”? Ответ на этот вопрос в слове “легитимность” – любые попытки искусственно поднять этот показатель. Публичная война с ветряными мельницами, когда президент “берет на контроль” реализацию программ, к которым по закону не имеет никакого отношения. Либо любая красивая электоральная кампания. Можно не выборы, а, например, референдум, где как минимум один вопрос будет “приятен” для избирателя и даст результат, который можно интерпретировать как “поддержку президента”. Кстати, это в Беларуси тоже было. 1995-й и 1996 годы.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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