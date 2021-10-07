Тышкевич: Президент с огромным кредитом доверия на фоне кадрового голода. Очень многое в Украине сейчас напоминает Беларусь 1995 года
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Отставка Разумкова или Выбор Зеленского на 2022 год.
Президент Зеленский впервые за свою каденцию получил ситуацию, при которой имеет рычаги влияния на практически все процессы в стране. Фундамент сложившейся ситуации – турборежим СНБО 2021 года, который восстановил рейтинги и поднял показатели легитимности принимаемых президентом решений. И, как второй результат, вывел в состояние ожидания основных политических противников президента.
Решения СНБО, естественно, нельзя воспринимать как постоянный и работающий механизм. Это, скорее, заплатки на системе, которые начнут “отваливаться” уже в 2022 году. Но пока они работают и создают фундамент усиления президента – безопасные показатели рейтингов и легитимность. Но легитимность не всегда тождественна понятию “легальность” (законность). И твоя легитимность, легитимность твоих решений не всегда способствует работе по созданию системы, построенной на принципах сдержек и противовесов. То есть тому, что называется демократией. Ведь при наличии поддержки можно выстраивать как равносильные независимые институции власти, взаимодействующие на равных, так и вертикально ориентированную систему. Кстати, любимое Александром Лукашенко слово “вертикаль власти” в последние месяцы очень часто звучит от людей из близкого окружения Зеленского.
Президент сегодня добился максимальной управляемости системы (возможной на данном этапе). И дальше он получает возможность действовать и возможность выбора.
Повторю тезис, который озвучил в начале текста – сегодня еще не катастрофа. Все зависит от выбора, который сделает президент. А варианта у него два.
1. Выстраивать институционально мощную систему государственной власти. С одной стороны это принятие целого пакета законов, касающихся системы управления, выстраивание отношений центра и регионов, реализация реформ в экономике, завершение, наконец, трансформации судебной системы. Таким образом, парламент демонстрирует направление развития страны (законопроектами). Дальше слово вновь за президентом и его окружением. Для практической реализации законодательных норм нужны люди. И тут придется менять систему приоритетов в кадровой работе. То есть слово “свои” вынуждено будет отойти как минимум на четвертое место после слов “компетентный”, “способный” (обучаемый), “самостоятельный”.
Для реализации такого плана необходимый минимум есть – управляемость. Дальше необходимо критичное количество просто разумных людей в ядре группы, принимающей решения и политическая воля. Если одного из двух параметров не хватает, тогда возможен второй вариант.
2. Стопами Александра Лукашенко. Но не сегодняшнего, и даже не образца 2014 года. Это, пусть по сокращенной программе, но начиная от Лукашенко 1995-го. Действительно, очень многое в Украине напоминает процессы в Беларуси того периода. Президент с огромным кредитом доверия и высокими показателями легитимности на фоне кадрового голода и скепсиса ключевых групп белорусских элит. 1994–1996 год занял процесс получения полного контроля над процессами в стране. Лукашенко потратил два года. Надо отметить, что тот же процесс у Зеленского занял период с декабря 2020-го по сентябрь 2021 года. Быстрее. И там, и там система выстраивалась на основе “заплаток”. В Беларуси – указы президента, в Украине – решения СНБО. Дальше та же вилка выбора: либо выстраивать работоспособную систему и решать проблему кадрового голода. Или выстраивать вертикаль собственной власти, ставя не всегда на “умных”, но в 100% случаев на послушных.
Каким путем пойдет Зеленский – покажет ближайшее время. У президента Украины для того, чтобы сделать выбор есть от четырех до 10-ти месяцев – после этого срока “заплатки на системе” в виде решений СНБО перестанут работать, а попытки принять новые будут вызывать улыбку сочувствия у заинтересованных групп и у населения.
Признаком первого варианта будет появление самостоятельных и самодостаточных людей во власти. Например, на место спикера может прийти даже менее “послушный” политик, чем Разумков.
Что может стать признаком выбора варианта “Лукашенко 2.0”? Ответ на этот вопрос в слове “легитимность” – любые попытки искусственно поднять этот показатель. Публичная война с ветряными мельницами, когда президент “берет на контроль” реализацию программ, к которым по закону не имеет никакого отношения. Либо любая красивая электоральная кампания. Можно не выборы, а, например, референдум, где как минимум один вопрос будет “приятен” для избирателя и даст результат, который можно интерпретировать как “поддержку президента”. Кстати, это в Беларуси тоже было. 1995-й и 1996 годы.
Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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