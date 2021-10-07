 

“Да прибудет с вами сила!”. Кива на фоне флага Украины поздравил Путина с днем рождения

07.10.2021, 18:12, Новости дня
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Кива на фоне украинского сине-желтого флага заявил, что хочет поздравить “лидера своей нации и дружественного нам народа” Путина.

“С Днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернули своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире”, – обратился к Путину нардеп.

По мнению Кивы, Путин “пишет новую историю славянского мира и славянского единства”.

“Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да прибудет с вами сила, с днем рождения Владимир Владимирович!”, – резюмировал депутат от ОПЗЖ.

Кроме Кивы Путина с днем рождения в зале украинского парламента поздравил еще один нардеп – Алексей Гончаренко от “Европейской солидарности”.

“У нас в мире сегодня есть именинник. Зовут его Владимир Путин. Давайте напомним имениннику украинскую народную песню. Кстати, из Харькова. Давайте ему напомним и скажем: “Путин…” – призвал нардеп.

Из зала депутаты крикнули: “Х…йло!”

После этого Гончаренко пропел “ла-ла-ла-ла-ла”.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

20 сентября Кива поздравил прокремлевскую партию “Единая Россия” с победой на выборах в Госдуму РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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