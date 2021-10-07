Шмыгаль рассказал о строительстве в Украине шести автобанов

Он назвал преступлением ситуацию, когда 30 лет в Украине не строились скоростные дороги.

“Мы начали эту работу. Я уверен, что на следующий год от Краковца [Львовской области], где пункт пропуска с Польшей, до Львова, до Ровно будет возникать уже первый автобан. Все проведены критические вещи, проведены уже все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты, то есть эта работа двигается”, – сказал глава правительства.

Главное, по словам Шмыгаля, что “принята вся законодательная база, которая позволяет это реализовывать”.

“Следом за этим проектом мы уже знаем о пяти следующих проектов строительства автобанов, заинтересованность в которых выразили, в частности, инвесторы”, – отметил премьер-министр Украины.

Контекст:

В марте Шмыгаль говорил, что будущая трасса Краковец – Броды – Ровно вместе с участком северного обхода Львова образуют “современный транспортный коридор с Евросоюзом”.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы, а всего в 2020 году в стране было построено и отремонтировано 4000 км дорог государственного значения.

В феврале 2021 года глава государства отметил, что в текущем году украинские власти собираются построить 4,5 тыс. километров дорог государственного значения и 2 тыс. – местного.

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