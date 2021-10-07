 

Мнение: Благодарности!

07.10.2021, 18:10, Разное
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Да, не надо забывать – хочу поблагодарить всех тех, кто шлет мне не только лучи добра, но и поддерживает блог своей трудовой копейкой, а то и чем посолиднее! Всех вас, дорогие друзья, я ценю, люблю и – Родина вас не забудет! Блог бы давно загнулся, если б не вы.

БЛАГОДАРЮ:

Елену Юрьевну К.
Дениса Александровича М.
Михаила Владиславовича К.
Николая Михайловича В.
Станислава Юрьевича П.
Андрея Владимировича М.
Валерия Юрьевича Г.
Яну Сергеевну А.
Ольгу Юрьевну С.

Сергея Юрьевича М.
Ольгу Юрьевну К.
Андрея Юрьевича П.
Евгения Сергеевича П.
Олега Константиновича Е.
Дмитрия Ивановича Ш.
Беллу Валерьевну Ш.
Рустама Фаритовича А.
Софью Ивановну С.
Анну Федоровну Ч.
Игоря Александровича С.
Андрея Владимировича С.
Анатолия Б.
Сергея К.
Андрея С.
Евгения Т.
Владимира В.
Ильи N

И многих других. Есть ресурс идти на прорыв! Спасибо!

Источник: Размышления вольного социолога



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