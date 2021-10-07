 

Американские ученые измерили силу разрыва химической связи

07.10.2021, 17:52, Новости дня
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Как сообщает автор публикации в журнале Nature Communications, американские ученые первыми среди представителей современной науки сумели измерить силу разрыва химической связи.

Для исследования была взята молекула, состоящая из атомов железа и углерода. В результате удалось провести замер силы, необходимой, чтобы разъединить химическую связь между двумя элементами. В работе использован атомно-силовой микроскоп.

Как поясняют ученые, они пошагово увеличивали напряжение, пока молекула в изображении микроскопа не стала выглядеть размытой. Таким образом, удалось установить, что атомы в данной молекуле притягиваются с силой 150 пиконьютонов. Результаты исследования имеют большое значение для дальнейшего развитие научной теории, говорят эксперты.



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