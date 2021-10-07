 

В РФ начато производство циркониевой губки

07.10.2021, 17:52, Новости дня
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Как сообщают в госкорпорации «Росатом», недавно запущено отечественное производство циркониевой губки. Она необходима для изготовления ядерного топлива, которое может использоваться в реакторах разных стран, говорят специалисты.

Также в “Росатоме” сообщили, что производство данного продукта запущено на Чепецком механическом заводе, который является частью государственой корпорации. По этому случаю на предприятии даже проведена торжественная церемония.

Технология производства циркониевой губки в РФ создавалась с нуля, сообщают представители компании. Это большое достижение отечественной науки и атомной промышленности, которое, разумеется, вписывается в политику импортозамещения.



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