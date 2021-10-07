Вопрос дня: Кому в РФ положены воинские почести при жизни и при погребении?

Рота почетного караула сопровождает встречи и проводы президента России, мероприятия государственного значения или похороны военных и госслужащих, а также тех, кто имеет особые заслуги перед Россией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа (ЗВО), отправивших военнослужащих комендантского подразделения на церемонию венчания потомка династии Романовых, проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, приводит РИА «Новости» источник в военном ведомства. Министерством обороны было проведено служебное разбирательство, в результате которого «установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов».

Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с директором Российского императорского фонда Ребеккой Беттарини (Викторией Романовной) состоялось в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Участников церемонии встречала в соборе рота почетного караула, было приглашено более 500 гостей. Новобрачных венчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет мнения по поводу венчания потомка династии Романовых. «В Москве проходит, и в Санкт-Петербурге, и в других городах РФ ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодым», – добавил он.

В самом же Доме Романовых заявили, что участие почетного караула было согласовано по официальным каналам и не нарушило никаких законов, приводит «Интерфакс» слова директора канцелярии Александра Закатова.

«Подготовка к венчанию, вся официальная переписка велась несколько месяцев. В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций. Все было согласовано надлежащим образом, и никто не может указать конкретную норму права, которая была не соблюдена», – сказал Закатов.

Он заявил, что на церемонии венчания в числе гостей были не только главы и члены дома Романовых и других нецарствующих династий, но и представители действующих монархий Бельгии, Лихтенштейна, Катара и Люксембурга, а также бывшие главы государств – царь Болгарии Симеон II и последний король Египта Фуад II.

«Присутствие официальных лиц иностранных монархий, во-первых, стало свидетельством признания за Россией роли оплота традиционных ценностей, а во-вторых, является весомым основанием для направления на торжество почетного караула», – отметил представитель Дома Романовых.

Георгий Романов родился 13 марта 1981 года. Большую часть жизни он провел в Европе, получил образование в Оксфордском университете. Занимал пост советника генерального директора компании «Норникель», возглавляет благотворительный фонд продовольствия «Русь».

Романов – наследник главы Российского Императорского дома, сын великой княгини Марии Владимировны – единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании, и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Также он прямой потомок (прапраправнук) английской королевы Виктории, является 140-м в порядке наследования британского престола.

Ее отец Владимир Романов – сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании. Он, в свою очередь, сын великого князя Владимира Александровича, внук императора Александра II, двоюродный брат Николая II.

Впрочем, как выяснилось, несмотря на царскую родословную, Романов не имел права на воинские почести. А какие мероприятия по закону могут проводиться с привлечением почетного караула?

Как указывается в 12-ой главе устава гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных сил РФ, почетный караул может назначаться: для встречи и проводов президента России, представителей иностранных государств во время проведения торжественных мероприятий государственного значения и проведения инспекций войск. Также, караул может привлекаться при возложении на открытии государственных памятников.

Помимо этого, рота может сопровождать вынос флага РФ или боевого знамени на торжественных заседаниях. Отдельно прописано, что почетный караул допустимо привлекать на погребение военных, погибших на службе или даже далеких от службы людей, но погибших при защите России.

Почетный караул может проводить в последний путь и военных, которые имеют 20 лет и более военного стажа, а также героев Советского союза или России, участников войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы. Наконец, на почести имеют право те, кто занимал государственные должности или россияне, имеющие особые заслуги перед нашей страной.

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