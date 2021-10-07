 

Минпромторг исключил резкий рост цен на продукты в России

07.10.2021, 17:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинпромторг РФ не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России, сообщил в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен. Да, сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что «всегда, когда заканчиваются овощи открытого грунта, производители переходят на производство огурцов и помидоров в теплицах, в закрытом грунте. Там, конечно, издержки выше, поэтому и конечная цена на полке выше. Потом опять будет сезонное снижение, и это происходит каждый год».

«По остальным продуктам – там, где производители начинают информировать сети, ритейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом – и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице – проблема болезни поголовья также имеет место», – отметил Евтухов.

Также он подчеркнул, что Минпромторг пока не считает необходимым заключать новые соглашения о стабилизации цен на продукты питания в России.

Евтухов напомнил, что в настоящее время в РФ существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары. Правительство РФ на срок не более 90 дней может заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более.

«К счастью, этим мы ни разу не пользовались, потому что любые ограничения на цены, заморозки цен могут привести к тому, что какой-то товар просто будет вымываться с полок. Он будет просто не интересен ритейлу: у него десятки тысяч SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция), не будет двух-трех – будут другие позиции», – заключил он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Минпромторг обсудили с представителями торговых сетей вопросы формирования стоимости продуктов питания.



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