Таксист в Казахстане отказался разговаривать с клиенткой по казахски

Казахский таксист в споре с пассажиркой заявил, что не намерен говорить с ней на казахском, видеозапись их разговора опубликовали в социальных сетях.

В ролике запечатлена перепалка между водителем такси и пассажиркой, водитель выразил свое возмущение требованием клиентки разговаривать с ней на государственном языке, передает РИА «Новости».

«Это моя личная точка зрения, мое личное желание, хочу разговаривать на том языке, на котором хочу. Нечего мне указывать, как мне разговаривать… Я рос в Советском Союзе, где русский язык был единственным языком», – сказал таксист.

Он добавил, что у клиентки нет морального права решать, является ли он «предателем или не предателем» народа.

«Я – казах, я здесь жил, рос, родился… Я буду разговаривать так, как я хочу! Не хочу я с вами разговаривать на казахском и вообще не желаю разговаривать», – сказал водитель.

В конце августа правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела о возбуждении национальной розни из-за размещения в Сети ролика о так называемых языковых рейдах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.