Опубликован список всех симптомов постковидного синдрома

Когда история с коронавирусом только начала греметь на весь мир, специалисты долгое время пытались определить точный перечень всех симптомов, которые сопровождают болезнь. Теперь перед ними встала задача определить, какие проявления поджидают тех, кто успел переболеть ковидом.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала документ, в котором перечислила все симптомы постковидного синдрома. Речь идет о когнитивных расстройствах, ощущении нехватки воздуха, а также повышенной утомляемости.

Отмечается, что для того, чтобы официально диагностировать постковидный синдром, эти проявления должны длиться по меньшей мере три месяца. В течении этого времени симптомы могут усиливаться или ослабевать, но не должны полностью исчезать.

В ВОЗ рассказали о последствиях точного определения симптомов постковидного синдрома. Это позволит более точно диагностировать подобное состояние и выделять его среди остальных заболеваний.

Ожидается, что к ученым продолжат поступать свежие данные по проявлениям постковидного синдрома. Это позволит более глубоко разобраться как в самих симптомах, так и в путях по избавлению от них.