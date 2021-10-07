Мнение: Дефицит в Великобритании, английские живодёры и тепло в обмен на рыбу

1. Картинка с англоязычного форума 9гаг. Пустые полки продуктового магазина в Великобритании. Печальная надпись для покупателей: «Извините за ограниченный выбор в данный момент. Это результат голосования за то, чтобы выйти из ЕС и потребовать от европейцев свалить обратно в их родные страны. Довольны теперь?»

https://9gag.com/gag/aV7GzeP

По всей видимости, картинка является фейком, однако этот фейк вполне точно отражает текущее положение дел. На оригинальной фотографии (подвергнутой затем фотошопу) говорится о том, что магазин извиняется за ограниченный выбор, потому что «проблемы с поставками по всей стране». И вправду, полки супермаркетов пустеют, а цены на еду растут.

Отчасти дело в деньгах: худший за 300 лет экономический кризис, вызванный совпадением Брекзита и ковида, серьёзно подкосил экономику Великобритании. Однако главная проблема, похоже, в том, что жители Туманного Альбиона попросту слишком обленились, и теперь, в отсутствие мигрантов из нормальных стран, там физически некому работать:

https://lenta.ru/news/2021/10/05/britainproblem/

Экономика Великобритании на протяжении 25 лет поддерживалась «импортом» дешевой рабочей силы из менее богатых стран ЕС, но после Брекзита стране придется сократить зависимость от мигрантов. Вместе с тем, после пандемии и выхода из ЕС британское правительство столкнулось с нехваткой рабочих, требованиями повысить зарплаты и ростом цен. Исход совместного воздействия этих факторов на экономику непредсказуем и вызывает беспокойство, по мнению аналитиков Reuters.

Отток мигрантов и ограничения на въезд в страну повлекут за собой масштабные изменения экономической политики Великобритании. Брекзит нанес дополнительный удар по цепочкам поставок, уже нарушенным во всем мире. Нехватка дальнобойщиков, мясников и складских рабочих вынуждает британские компании повышать зарплату, вместе с тем стимулируя и рост потребительских цен.

Как будто этого мало, британское население стареет, социалка в стране сильно раздулась, а притока свежей крови больше нет. Чтобы было на что содержать стариков, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями, британский министр финансов с пакистанскими корнями Риши Сунак предлагает резко (на 9%) поднять единый социальный налог (из которого финансируется соцобеспечение):

https://lenta.ru/news/2021/10/04/britnalog/

И это при том, что британцы уже сейчас платят столько налогов, сколько они они не платили практически никогда ранее в истории Соединённого королевства.

2. Нехватка рабочих рук довела несчастную Британию практически до последней черты – от безысходности британцы готовы массово уничтожать домашних животных, о которых теперь попросту некому заботиться:

https://russian.rt.com/inotv/2021-10-04/DM-v-Velikobritanii-desyatki-tisyach

Британские фермеры предупредили, что уже «через неделю или десять дней» им придётся забить до 150 тысяч здоровых свиней из-за вызванного брекситом и пандемией дефицита рабочей силы, пишет Daily Mail. В Национальной ассоциации свиноводства подчеркнули, что множество из забитых животных придётся утилизировать и они не попадут к потребителям.

3. Европейцы уже начинают драться друг с другом за энергию и еду. Французы грозятся отключить британцам электричество, если те не отдадут им свои рыбные угодья:

https://lenta.ru/news/2021/10/05/energyfish/

Европейский союз (ЕС) может превратить поставки электроэнергии в Великобританию в рычаг давления, чтобы вынудить правительство Бориса Джонсона предоставить доступ к британским рыболовным водам в обмен на тепло. О таких намерениях заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, сообщает Bloomberg.

По словам политика, ЕС предложил усилить давление на Соединенное Королевство. Британия зависит от двух массивных кабелей, по которым через Ла-Манш транспортируется электроэнергия с французских атомных электростанций. Перебои в поставках станут угрозой для британской системы энергоснабжения, которая уже испытывает трудности из-за стремительного роста цен на энергоносители. «Нормандские острова и Великобритания зависят от нас в плане поставок энергии. Они думают, что могут жить сами по себе и ругать Европу. А поскольку это не работает, они демонстрируют превосходство, причем очень агрессивно», — рассказал Бон и назвал Брексит «популизмом в действии» и «трагическим провалом».

Забавно. В Евросоюзе безосновательно обвиняют Россию в использовании поставок углеводородов в политических целях. Но сами занимаются энергетическим шантажом, как только предоставляется такая возможность.