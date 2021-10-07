Российский врач рассказал о важности борьбы с бессонницей у пожилых людей

Российский врач-невролог Руслан Исаев недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул тему бессонницы – причины её возникновения и проблемы, сопутствующие данному явлению. Особое внимание медик уделил фактам сложностей со сном у пожилых людей в свете вероятных особо существенных недомоганий у последних.

Специалист, представляющий Российский геронтологический научно-исследовательский центр РНИМУ имени Н.И. Пирогова, отметил, что, согласно статистике, у людей преклонного возраста бессонница повышает риск смерти вдвое, а опасность возникновения болезни Альцгеймера – в полтора раза по сравнению с теми, кто не испытывает проблем со сном. Также нарушения ночного отдыха зачастую провоцируют депрессию, психозы и даже ряд сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, по словам Руслана Исаева, не является правильным воспринимать бессонницу с течением возраста как явление неизбежное – она становится следствием множества заболеваний как физиологического, так и психического характера. Кроме того, к упомянутой проблеме часто приводит банальное одиночество и отсутствие регулярного общения. Именно поэтому эксперт настоятельно посоветовал при появлении частых случаев бессонницы не откладывать проблему “на потом”, а немедленно обратиться к профильному медицинскому специалисту. “Регулярные проблемы со сном значительно ухудшают качество жизни пожилого человека. Он начинает заниматься самолечением, бесконтрольно принимает снотворные средства, из-за чего возникает зависимость, и нередко лишь усугубляет свое состояние”, – добавил медик.

В качестве первичных рекомендаций по профилактике бессонницы Руслан Исаев предложил ряд мероприятий, к которым следует прибегать людям с приближением к пожилому возрасту. В частности, врач призвал сбалансировать свой режим сна с возможностью отхода к нему в одно и то же время вне зависимости от дня недели, а также избегать “насилия” над собой, проявляющегося в попытках заснуть без наличия сонливости. Кроме того, перед сном следует абстрагироваться от накопившихся за день проблем и постараться не обдумывать их в постели. Важным элементом профилактики бессонницы, по словам специалиста, является стремление к сбалансированному режиму питания без обильного употребления пищи за 2-3 часа до сна и отказ от вредных привычек, чрезмерного пристрастия к кофе. Наконец, в большой степени решить проблемы с отходом ко сну помогает достаточная физическая активность: медик порекомендовал в преклонном возрасте регулярно прибегать к динамичному образу жизни, в первую очередь – к пешим прогулкам.

Источник: aif.ru