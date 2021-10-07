Сергей Соседов возмущен полетом киноэкипажа на МКС

Известный критик Сергей Соседов прокомментировал полет киноэкипажа вместе с режиссером Климом Шипенко на МКС. Он возмущен данным событием, назвав его преступлением перед народом.

По мнению Соседова, подобные проекты требуют больших затрат, но не имеют никакого смысла. Учитывая развитие технологий в настоящее время, результата можно было добиться и на Земле, снимая кадры в павильонах киностудий и добавляя спецэффекты при помощи компьютерной графики.

Тех денежных средств, которые будут потрачены на съемки в космосе, хватило бы на спасение не одной человеческой жизни, уверен критик. Однако кинодеятели решили потратить их «черт знает на что». Результат же вряд ли окажется шедевром, что подтверждает состав съемочной команды.

Издание «Глобал МСК» напоминает, что кораблю удалось причалить к борту МКС, но из-за отказа системы на «Союзе МС-19» и последовавшего отключения автоматического режима была выполнена ручная стыковка кораблей.