 

Танцор Эдди Моралес показал публике сыновей Бритни Спирс

07.10.2021, 17:36, Разное
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На своей странице в сети Instagram танцор Эдди Моралес выставил пост, где он позирует вместе со своими племянниками – сыновьями поп звезды Бритни Спирс от своего бывшего мужа Кевина Федерлайна.
Танцор и певец Кевин Федерлайн получил опеку над своими детьми по итогам бракоразводного процесса. Спирс была признана судом частично недееспособной, и она была вынуждена выплачивать значительные алименты своему экс супругу. При этом она была ограничена в возможности общения со своими детьми.

Поклонники отметили, что Шон и Джейден, которым 15 и 16 лет соответственно, растут симпатичными парнями. Они предположили, что дети вполне могут заняться модельной карьерой, а уж от сверстниц у них в любом случае отбоя нет. На фотографиях мальчики предстали перед публикой в молодежном свободном стиле. Они отпустили длинные волосы и выглядят весело и непринужденно.

Эдди Моралес подписал свой пост словами любви к своему брату и восхищения его отцовскими качествами, а также высказался, что семья поможет преодолеть все сегодняшние невзгоды.



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