 

Мнение: А кто откажется – тому отключим газ

07.10.2021, 17:32, Разное
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Правительство Курской области аннулирует субвенции на дорожные ремонты, заложенные в региональном бюджетном плане на следующий год, для районов с низким уровнем вакцинации от коронавируса, предупредил губернатор Роман Старовойт. Также проблемные районы не получат дотации на благоустройство.

Для сохранения субсидий иммунизацию от COVID-19 должны пройти 55% и более жителей конкретной территории. В то же время, районы, лишенные дорожных трансфертов из областной казны, получат финансирование, предусмотренное нацпроектами. Старовойт предупредил, что на данный момент в списке на отмену региональных дотаций находится 13 районов.

В переводе на русский язык: гауляйтер дистрикта Kursk руинирует те районы, которые не выполнят его, гауляйтера, приказ о вакцинации. Язык и аргументы банального оккупанта, в арсенале которого два слова "Ферботен" и "Эршиссен"

А ведь можно еще отключить газ, воду, электроэнергию, запретить продажу хлеба, да тут только начни – сразу столько интересного можно придумать.

Источник: Эль Мюрид



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