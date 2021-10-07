Мнение: Полковник Брэй посетил съезд Консервативной партии Британии

Протестующий против Брексита активист Стив Брэй посетили конференцию консервативной партии Британии.

Форма полковника Советской Армии, звезда героя СССР и гимн СССР прилагались. Попутно еще кому-то из делегатов вломил.

Таким образом Стив Брей пытается обратить внимание сограждан на то, что в руководстве консервативной партии собрались марионетки Путина, который посредством Брексита разрушают Британию. Бывшему председателю комиссии по Брекситу Брэй предложил от имени Путина получить несколько миллиардов рублей за хорошо выполненную работу по развалу страны. После чего уже на улице призвал к отставке Бориса Джонсона и коррумпированных британских политиков.

Видео

https://www.independent.co.uk/tv/news/steve-bray-brexit-conservative-party-conference-v872024cf

https://twitter.com/snb19692/status/1445012665768755206

В соц.сетях Брэя уже успели обвинить в том, что он непонятно откуда берет деньги на поездки по стране и занимается системной дискредитацией Консервативной партии. Не иначе, тоже на деньги от Путина. Было бы забавно, если Брэй действительно агент внешней разведки, который решил работать в форме советского офицера в духе бородатых анекдотов про Штирлица. Это было бы так в духе современного постмодернизма.

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