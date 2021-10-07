Украина рассчитывает на кредиты Всемирного банка на $1–2 млрд в год – Шмыгаль

“Всемирный банк сегодня – второй инвестор Украины, который открыл для Украины $13 млрд кредитов, $10 млрд из которых – выбрано, и у нас есть амбиция получать от $1 млрд до $2 млрд в следующие годы”, – сказал глава правительства.

Он отметил, что “буквально две недели назад” Украина подписала с Всемирным банком два соглашения на $400 млн.

Шмыгаль также отметил, что Украина сотрудничает с Европейским банком, Европейским банком реконструкции и развития

Контекст:

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна “Программа ради результатов”.

В мае 2021 года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта “Доступ к долгосрочному финансированию” для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект “Доступ к долгосрочному финансированию” на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”.

В конце июня правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн.

—