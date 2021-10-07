“Не дают матрас и телевизор”. Адвокат заявил, что Саакашвили создают бытовые проблемы в тюрьме

“Они создают как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно. К нему подходят избирательно, ему не дают матрас, телевизор, которые он имеет право иметь. Многие осужденные пользуются этими правами в учреждении. У него нет телевизора только потому, что он Михаил Саакашвили”, – сказал журналистам Гелхаури.

Он добавил, что также Саакашвили также ограничили в звонках по телефону и праве на посещения. В основном его навещают юристы.

Депутат находящейся у власти партии “Грузинская мечта” Ираклий Заркуа заявил, что “комфортные условия” для Саакашвили в тюрьме создавать не будут, пишет Mtavari.

“Что касается голодовки, то это его право объявить голодовку, выразить другие формы протеста… Что касается комфорта, извините, сейчас, наоборот, я вижу разницу между тем, какую тюремную систему он оставил в 2012 году, и тем, в какой тюрьме он сидит сейчас”, – сказал Заркуа.

Он также подчеркнул, что “телевизор в протоколе не предусмотрен”, но его могут принести родственники, а мобильные телефоны выдают заключенным по одинаковому графику. “В нем нет ничего особенного, и ему не будут предоставлены комфортные условия”, – добавил депутат.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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