“Очень возбуждает”, “Мать, предупреждай”. Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь

Откровенный образ Мичковская дополнила белой рубашкой, завязав ее концы узлом. Жена артиста позирует в кадре, приподняв вверх лиф и оголив грудь.

“Надо делать больше раздетых фотосессий. Поднимать свой боевой дух”, – написала Мичковская.

“Мать, ты же предупреждай. И на паспорт фото можно было попроще сделать. А так огонь”, – отреагировал на откровенные снимки жены ведущий.

“Очень возбуждает”, – прокомментировали подписчики.

“Невероятно. Никогда е скажешь, что вы мама троих дочерей”, – оценили снимки пользователи сети.

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Публикация от ЕКСПЕРТ З ХАРЧУВАННЯ * (@natali_michkovska)

Контекст:

Шоумен Дядя Жора (настоящее имя артиста – Вадим Мичковский) родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН “Три толстяка”. В 2008 году актер принимал участие в проекте “Танцюю для тебе” на телеканале “1+1”.

Вместе с женой Натальей шоумен воспитывает троих дочерей: Ульяну, Устинью и Амину.

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