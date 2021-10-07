 

Разработана универсальная методика защиты экосистем в торфяниках

07.10.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новую универсальную методику защиты экосистем, сложившихся в торфяных болотах, разработали ученые из университета Монаша. По словам экспертов, благодаря данной технологии можно восстанавливать торфяники в их первозданном виде.

Эта задача до сих пор считается очень сложной, отмечают специалисты. Ведь каждое такое болото обладает своими особенностями. Но перед человечеством стоит задача уберечь эти экосистемы от высыхания и деградации, в процессе которых происходит исчезновение важных видов растений и животных.

Ученые сумели предложить ряд стандартных мер, сообщают представители университета. Напомним, что недавно исследователи установили, что торфяники являются неплохим предохранителем от резких изменений климата Земли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Прототип космического корабля SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

28.08 / Захарова сочла позицию Запада по Афганистану странной

28.11 / В Петербурге от коронавируса умерла вся семья, кроме новорожденного – СМИ

24.12 / Tageblatt Lëtzebuerg – Путин прописал себе «пожизненный иммунитет» — Трамп лопнет от зависти

15.07 / Депутат Киевского облсовета показал фото задержанных по подозрению в убийстве СБУшника

08.06 / В аэропорту Борисполь из-за сообщения о минировании эвакуировали пассажиров рейса Тбилиси – Киев

17.12 / Путин: Мы готовимся противостоять вмешательству в российские выборы

27.08 / Число новых случаев коронавируса в Италии за сутки достигло майских показателей

31.07 / ABC News – в США 57 тысяч новых заражений в день — эксперты винят «дельту» и недостаточный процент вакцинированных

28.02 / В Мьянме на протестах погибли 18 человек – ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика