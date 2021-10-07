Разработана универсальная методика защиты экосистем в торфяниках

Новую универсальную методику защиты экосистем, сложившихся в торфяных болотах, разработали ученые из университета Монаша. По словам экспертов, благодаря данной технологии можно восстанавливать торфяники в их первозданном виде.

Эта задача до сих пор считается очень сложной, отмечают специалисты. Ведь каждое такое болото обладает своими особенностями. Но перед человечеством стоит задача уберечь эти экосистемы от высыхания и деградации, в процессе которых происходит исчезновение важных видов растений и животных.

Ученые сумели предложить ряд стандартных мер, сообщают представители университета. Напомним, что недавно исследователи установили, что торфяники являются неплохим предохранителем от резких изменений климата Земли.