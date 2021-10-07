 

Российские ученые отправятся на поиск необычных животных на Ямале

07.10.2021, 17:06, Новости дня
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Изучая экосистемы Ямала, ученые пришли к выводу, что на данной территории стоит поискать необычных представителей животного мира. Не исключено, что они находятся на грани вымирания. Возможно, обнаружить удастся только останки. Однако представители науки полагают, что туда нужно направить специальную экспедицию.

Кроме того, российские ученые установили, что ранее Ямал выглядел совсем не так, как сейчас. Например, леса должны были расти намного севернее. При этом деревья в них могли иметь стволы с диаметром до 60 сантиметров.

Однако климат меняется не только на Ямале, но и на всей Земле, напоминают эксперты из Уральского федерального университета. Изучая природу, мы начинаем понимать, как предотвращать дальнейшие негативные изменения.



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