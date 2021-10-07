 

МИД рассказал о действиях РФ при обострении ситуации на границе Таджикистана и Афганистана

07.10.2021, 17:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия предпримет самые решительные действия в случае обострения обстановки на границе Таджикистана и Афганистан, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если потребуется, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства, о чем неоднократно говорило российское руководство», – приводит ее слова ТАСС.

В конце сентября заместитель директора ДИП МИД Алексей Зайцев выразил беспокойство Москвы по поводу стягивания Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и призвал Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.

Афганистан долгое время был базой для «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ, запрещено в России), которое участвовало в гражданской войне в Таджикистане, а в 1999-м организовала вторжение джихадистов через Таджикистан в Южную Киргизию.



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