На производства «Ералаша» запросили 35 млн рублей

Создатели киножурнала «Ералаш» просят у Министерства культуры РФ финансовую поддержку для производства 10 новых выпусков, сообщил продюсер Аркадий Григорян на очной защите игровых проектов.

«Общий бюджет – 56 млн, запрашиваемая [у государства] сумма – 35 млн», – цитирует Григоряна РИА «Новости».

Создатели попросили поддержку для создания 10 новых эпизодов с 373-го по 382-й, срок производства – 12 месяцев.

«Данный проект нам кажется востребованным, а нет института, органа, который мог бы поддержать, кроме министерства культуры, в кинопрокат мы выходить будем», – отметил продюсер.

До этого Григорян сообщал, что «Ералаш» будет развиваться по плану, придуманному художественным руководителем журнала Борисом Грачевским.