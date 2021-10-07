Мнение: В Совфеде пенсионерам предложили подрабатывать, если не хватает на еду.

Пенсионерам, которым не хватает денег на элементарные нужды, нужно подрабатывать, если позволяет здоровье, заявил в комментариях NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Рязанский сообщил, что понимает пенсионеров, которым не хватает средств, так как им необходимо платить не только за еду, но и за лекарства и коммуналку. «К большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия», — сказал Рязанский.

Как отметил Рязанский, понятны причины такой ситуации, когда четверти пенсионерам не хватает денег даже на еду: «…низкая зарплата не позволяла людям заработать себе большую пенсию, у них также не было возможности поднакопить себе на старость».

«Если есть силы и возможности, [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. <…> Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой», — сказал Рязанский, добавив, что у каждого пенсионера есть какая-то маленькая заначка, но все зависит от жизненной ситуации.

«У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего», — отметил председатель Союза пенсионеров России.

Он подчеркнул, что кроме приработка пенсионерам могут помочь их дети, которые в силу нравственных «и даже конституционных обязанностей» должны заботиться о своих пожилых родителях.

Ничего не встречал более постыдного и безнравственного, чем это.

Не стану говорить об этом Рязанском, вся сегодняшняя российская власть это наше отображение.

Пятьдесят процентов населения России проигнорировали в очередной раз осеннюю выборную кампанию, ну что же, вот вам и результат.

Но каким надо быть морально ущербным, что бы выдать людям, что «к большому сожалению, в Российской Федерации такая пенсия».

Да это вами, людьми во власти придумана эта пенсия, и в стране до сих пор такая низкая зарплата, на которую тяжело выжить даже работающему люду.

И это при том, что параллельно с этой нищетой кучка откровенных проходимцев выводит каждый год из страны в иностранные офшоры сотни миллиардов долларов США.

И этот человек дальше мелет подобное: «Если есть силы и возможности, [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает.

Это как понимать, человек открытым языком говорит дальше, что если у тебя нет сил, и обеспеченных детей, то тебе проще и лучше самостоятельно сдохнуть?

Да, эти властные люди плохо закончат свою жизнь, очень плохо.

Этот миг наступит для них крайне неожиданно, но он будет для них очень печален.

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