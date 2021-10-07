 

Мини-юбки не выходят из моды. С чем носить, чтобы быть в тренде осенью

07.10.2021, 16:52, Разное
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Знаете ли вы, какая модная тенденция будет доминировать над всеми остальными этой осенью и весной 2022 года? Верхушку рейтинга модных трендов оккупировали мини-юбки. Кажется, за последние 8 лет этот предмет дамского гардероба никогда еще не пользовался такой популярностью. Расскажем, с чем носить трендовые модели.

Кожа в тандеме с трикотажем

В прохладное время года хочется, чтобы нам было максимально комфортно. Нет ничего проще, если выбрать сочетание кожаной юбки с запахом и уютного трикотажа. Вы можете собрать полностью монохромный образ, подобрав ботинки челси в тон. Ищите для комплекта лонгслив или джемпер в рубчик с фигурнымы вырезами на плече.

Сочетание серого и розового

Серый цвет по-прежнему владеет сердцами модниц. Обычно для придания образу яркости нам советуют комбинировать серые вещи с красными или желтыми элементами. В этом сезоне преобладает тенденция к смешению холодных оттенков. Поэтому дополните плотный трикотаж атласной юбкой бледно-розового цвета.

Белый монохром

Если вы собираетесь на вечеринку или встречу с друзьями, вы можете подобрать комплект в благородных белых оттенках. Для этого наденьте короткую юбку и блузку из органзы с длинными рукавами.

Трикотажный комплект

Популярность трикотажа так велика, что в продаже можно встретить большое количество комплектов. В том числе “двойки”, состоящие из юбок и джемперов. Если вы любите стиль оверсайз, ищите тандем в горчичных или светло-коричневых оттенках.

Черно-серая классика

Идеальным комплектом на переходный период может стать короткая черная юбка и серебристый лонгслив. Сапоги-трубы и пальто не дадут вам замерзнуть в прохладные дни.

Анималистика

Если вы интересуетесь модой, вы знаете о бешеной популярности животных принтов. В частности этой осенью особой любовью модниц пользуется рисунок “зебра”. Дизайнеры предлагают вам выделиться из толпы с помощью юбочного костюма в желто-черную полоску.

Ретро

Идеальным дополнением к белой трапециевидной мини-юбке станет лонгслив с ретро-принтом. Речь идет о тех орнаментах, которые раньше мы встречали на обоях.

Тотал-блэк

Среди трикотажных расцветок черный удерживает место в топе. Если вы приобрели комплект с черной мини-юбкой и джемпером с объемными рукавами, вы можете внести в образ яркости за счет необычной обуви.



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