Синоптик Позднякова рассказал о погоде в Москве на выходные

Обстановка на улице в ближайшие выходные – 9 и 10 октября – будет располагать к прогулкам. Погода в Москве обещает не портиться.

Облака появятся на ясном небе ближе к вечеру субботы. Воскресным днем облачность слегка увеличится, однако это не окажет существенного влияния на обстановку.

“В выходные будет замечательная погода”, – подчеркнула Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что по ночам возможны небольшие заморозки от двух градусов тепла до трех мороза. В целом погода в Москве на ближайшие выходные сможет порадовать прохожих дневной температурой до 11-13 градусов тепла.

“Погода вполне комфортная, близкая к климатической норме”, – резюмировала синоптик.

Отметим, 7 октября был побит рекорд по атмосферному давлению – 769,6 миллиметра ртутного столба. Выше чем в 2021 году в этот день оно не поднималось за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был поставлен 7 октября 2014 года, когда столбик достиг отметки в 767,2 миллиметра.

Специалисты предупреждали, что погода в Москве может удивить горожан таким явлением, как “барическая гора”. В этот момент давление поднимается на 20-22 пункта выше нормы.