Максим Галкин показал в своем Instagram замок в поселке Грязь

Шоумен Максим Галкин показал в своем Instagram огромную террасу, украшенную статуями, а также золотую столовую. Пародист соскучился по солнечным дням. Он рассказал журналистам, что в их поселке под названием Грязь в осенний период солнце можно увидеть редко. А сегодня оно заливало роскошный замок лучами. Пародист показал шикарный вид на террасу, на которой видны скульптуры грифонов и территорию самого особняка.

В кадр также попала обитая золотом столовая. Она больше напоминает залы Версаля или Эрмитажа. Видя это великолепие, возникает желание, что стоит запечатлеть на память и отойти, а не наслаждаться обедом. Высоченные потолки, фигурные деревянные стулья, люстры с зажжёнными свечами.

В гостиной Аллы Борисовны имеется длинный обеденный стол. Именно в этой комнате для празднования торжеств Примадонна собирает гостей. Чуть поодаль виден уютный небольшой диван, еще один столик меньшего размера с обтянутыми бархатом стульями. Потолок украшают роскошные люстры в «золоте» с лампочками, формой напоминающие свечи. Много света в гостиной дают панорамные окна с видом на осенний сад. Вся комната буквально озаряется светом и теплом в солнечную погоду. Это любимая комната Пугачевой, в ней она любит коротать и пасмурные осенние дни в компании 8-летних двойняшек Гарри и Лизы.