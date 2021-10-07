Мнение: С днем рождения, дядя Вова!



Я придумал, какой сюжет я сделаю на субботу для своего канала на Ютубе. Хотя у меня не заржавеет за ними, за сюжетами, все возможные записные книжки и файлы забиты инфоповодами – надоело за неделю писать про тупую Европу и снимать про тупую Европу. Тут мы еще похохочем. А вот День Рождения Путина – он не каждый день и даже не каждый месяц. Есть что вспомнить.

Когда Путина только продвигали в премьеры, я это помню, я еще был в Темиртау, готовился к поступлению, вернее, к отъезду в Томск – экзамены я уже прошел, как давно это было… и помню, как ругались мисье Шендерович, что дескать кто-то из губернаторов тех лет ляпнул – да мы голосов и на президента наберем! Сегодня, после Байдена (это вот не войдет в Ютуб версию) – смешно подобное даже говорить. Но тогда….

Потом был Новый год, "Прощай я мухожух" и я заболел. Потому что дурачок, потому что для бухачки у парней тоже кажется из Темиртау на хате – оделся как на выпускной. И еще дурак, домой пошел пешком в общагу, не зная дороги, поэтому не напрямик, а по маршруту знакомому и, вот, привет температура. Одно помню, я оказался не один дебил, при мне тормознула машина и из нее, на минус 40 – сказка – выбежала принцесса. Представляете, короткое платье, туфельки, а тут снег, п…ц, если честно, а не цитата из Боярского.

Дальше девушка гордо прошла метров 30 назад от тачки, которая постояла-постояла, но поехала обратно. В общем, переродившуюся из принцессы снегурочку спасли – она сама быстро залетела в этот, мне до сих пор кажется, БМВ. Кто теперь скажет.

Потом я учился, закрыли НТВ и я попал в журналистику, в газету университетскую пришел "правду" защищать – как выяснилось, кстати, верно – никому не нужную. Только мне, чтобы это понять, пришлось потратить еще лет 10 – сколько там до 2008-то, если подсчитать.

Норд-Ост, Курск, все это было, когда я работал на радио, падали самолеты, до этого, курсе на 5, добравшись до халявного Интернета, я скачивал Шендеровича, что еще вел какую-то гадость на ЦТВ. Гадость заходила, я жрал с лопаты, ругался и восторгался, какой я — умный и критически мыслящий.

А потом бахнул 2008. И книга Старикова, который увы, уже не торт. Но дело свое он сделал – и я стал ватником. Не скажу, что навсегда, мы же не знаем, кто и что будет после Путина, но – сейчас, да, я запутинец. И патриотом, точно, останусь – ибо отступать некуда, теперь я еще и отец, и гражданин, и умнее стал, и старше.

Далеко не вся моя жизнь прошла при Путине – часть при Брежневе – я родился, а он умер. Дальше – по списку с генсеками. Потом мой президент стал Назарбаев. Ну, как мой – какой есть, какого дали, хотя – мы мечтали и перехали в Россию. Тут, правда, надо еще сказать – между прочим его программа 2030 – частью-то сработала, хотя тогда все смеялись и никто не верил. Но это тоже будет отдельно в ролике, мне лениво писать, я спать хочу.

Но при Путине – я живу так, как не жил никогда – мне хорошо. Да, мой бизнес разорился, но я нашел себя в Ютубе, где сильно больше про цензуру. При Путине больше возможностей, чем в Казахстане – хотя там тоже есть нефть и газ. И хотя сейчас наезжают, где-то справедливо, где-то нет, на мигрантов – знаете, сгоняйте в КЗ и вы поймете – что такое жить в страхе. Если вы русский.

Европа показала нам – что стабильность, которую мы не ценим – есть. А Украина показала – что будет, если менять президентов – вы же за сменяемость власти? Королеве бабе Лизе Второй не говорите – бабушка старенькая, ей нельзя сильно хохотаться.

Чуть не забыл. Томск, мой город, теперь уже, спустя 20+ лет так можно говорить – растет и развивается, хотя скажут, что нет. Но я вижу – что вижу.

Я вижу новые фонари, которые горят по ночам. Я вижу улицы, которые укутывают в асфальт и плитку. Я вижу новые пожарные машины и новые скорые. Вижу новые заборчики, как в моем детстве в СССР в Темиртау, возле дорог – чтобы не переходили, где попало. Вижу клумбы, новостройки, тоже как в детстве, вижу мамаш с колясками. И даже вижу много машин, которых и близко не было в моем детстве. Как жвачек, Интернета, 100500 сортов сыра.

И я вижу мудаков. Которые все это не ценят. Некоторые из них сильно старше меня, разве что Сталина не видели. Некоторые не видели ничего кроме Путина, хотя из хороших новостей – они не то, чтобы понимают, как им повезло – они не торопятся это сломать. Даже пока Навальный не сидел – больше всего мудаков было среди тех, кто мой ровесник, кто его поддерживал – а не из молодежи. Которая, может и слушает Моргенштерна, но я слушал Мановар – и моим родителям он тоже слабо заходил.

С днем рождения, дядя Вова. Вы – великий человек и вы это знаете. Хорошо, что вам плевать – потому что вам важны не титулы, а достижения, и не ваши – а страны. Ради которой вы сломали свою личную жизнь, чтобы…

Чтобы такие долбодятлы, как я – поняли, что не все меряется демократией. И чтобы другие долбодятлы – работали на "Эхо Москвы". И, конечно, чтобы третьи – сейчас писали гадости в комментариях.

С Днем Рождения, Владимир Владимирович. Главное вам здоровья – остальное купим. Ну, или заберем – как пойдет. Россия – щедрая душа. Теперь – с кулаками, благодаря вам.

Ура!

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