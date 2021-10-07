Арахамия заявил, что не ожидал от “Батькiвщини” такого результата голосования за отставку Разумкова

“Я думаю, что они как политики поняли, что это [отставка Разумкова] будет уже на 100% сделано. Для того, чтобы построить нормальный политический диалог с новым руководством Рады, они сделали такой шаг. Всегда по ветру играть – это признак опытной политики”, – отметил депутат.

Арахамия признался, что для него было неожиданным такое голосование. Также он не согласился с предположением, что “Слуга народа” и “Батькiвщина” могут создать коалицию в парламенте.

“Честно говоря, мне даже тяжело представить такую коалицию. Не то чтобы договоренностей, даже намеков на разговоры такие нет”, – заключил он.

Контекст:

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов – 215 – предоставила фракция “Слуга народа”. “Батьківщина” дала 20 голосов, “За майбутнє” – 19, “Довіра” – 18, “Голос” и внефракционные депутаты – по шесть.

Согласно данным поименного голосования на сайте Верховной Рады, выступили против отставки спикера семь представителей “Слуги народа”: Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались четыре нардепа от “Слуги народа”: Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша.

От “Батьківщини” проголосовал против только один депутат – Андрей Николаенко, от “Довіри” никто не выступил против, но Николай Кучер воздержался. Замглавы фракции “Батьківщина” Сергей Соболев также заявил, что фракция не будет голосовать за назначение представителя от “Слуги народа” на пост председателя Верховной Рады.

Разумков отреагировал на результаты голосования. “Что касается голосования “Батьківщини”, я с утра знал, что они проголосуют. Думаю, мы увидели новую коалицию – “Слуга народа”, “Батьківщина”. СНБ будет”, – сказал он.

На пост спикера выдвинули пять нардепов: нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, главу фракции “Голос” Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса и депутатов от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. Вопрос рассматривают сегодня.

На должность первого вице-спикера партия “Слуга народа” выдвинула замглавы этой фракции Александра Корниенко.

Разумков был на посту спикера Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

30 сентября Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

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