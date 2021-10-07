 

Средняя температура -61 °С. В Антарктиде зафиксировали рекордно холодную зиму

07.10.2021, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Антарктическая станция Амундсена-Скотта, которая принадлежит США, зафиксировала среднюю температуру на Южном полюсе за полгода на уровне -61 °С.

Ученые охарактеризовали этот рекорд как всплеск, который не повлияет на нагревание планеты, она продолжает нагреваться на фоне обострения экстремальных погодных условий.

Экстремальные холода в Антарктиде помогли поднять уровень морского льда вокруг континента, отмечается в публикации.

Контекст:

В докладе, который 9 августа был опубликован на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата, говорится, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с небывалой скоростью и приводит к многочисленным экстремальным явлениям.

2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае 2021 года. Он сказал, что человечество движется к “катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / В Моршине проведут эксперимент – хотят вакцинировать от COVID-19 все население

02.09 / Рынок российских акций обновил рекорды

08.06 / Фесенко заявил, что Байден не отказывался от встречи с Зеленским из-за смены руководства НАК “Нафтогаз”

15.03 / В Нацполиции Украины рассказали об увеличении штрафов для велосипедистов и пешеходов

15.09 / Хаос в итальянских школах — не хватает парт, классов и учителей

19.10 / Агенты России в окружении Зеленского, спецоперация с вагнеровцами, развал государства, Порошенко. Интервью Гордона со Смешко. Трансляция

30.12 / У Бута в американской тюрьме температура поднялась до 39 градусов

06.10 / Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией

17.09 / Лукашенко – народам Украины и Польши: Не дайте развязаться войне

24.04 / Пропавшая индонезийская подлодка затонула возле Бали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика