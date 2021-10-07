Средняя температура -61 °С. В Антарктиде зафиксировали рекордно холодную зиму

Антарктическая станция Амундсена-Скотта, которая принадлежит США, зафиксировала среднюю температуру на Южном полюсе за полгода на уровне -61 °С.

Ученые охарактеризовали этот рекорд как всплеск, который не повлияет на нагревание планеты, она продолжает нагреваться на фоне обострения экстремальных погодных условий.

Экстремальные холода в Антарктиде помогли поднять уровень морского льда вокруг континента, отмечается в публикации.

Контекст:

В докладе, который 9 августа был опубликован на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата, говорится, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с небывалой скоростью и приводит к многочисленным экстремальным явлениям.

2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае 2021 года. Он сказал, что человечество движется к “катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века”.

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