Нападение на съемочную группу “Схем”: в “Укрэксимбанке” озвучили вопрос журналиста, который возмутил Мецгера

По ее словам, кроме главы правления “Укрэксимбанка” Евгения Мецгера, с должностей отстранили директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова.

Гордиенко отметила, что нападение на сотрудников СМИ произошло после вопроса о выдаче кредита лицу, которое, по мнению “Схем”, могло быть причастно к финансированию оккупированных территорий.

Временно исполняющий обязанности главы правления “Укрэксимбанка” Сергей Ермаков рассказал, что для разглашения информации финучреждение получило разрешение от клиента.

“В апреле 2021 года банк предоставил кредит в $60 млн двум компаниям – “Оптовая сеть 2011” и ООО “Славиан”. Общий проект составил около $80 млн, и он был направлен на приобретение господином [бизнесменом Сергеем] Брюховецким ТРЦ Sky Mall [в Киеве] … По требованию банка заемщик предоставил необходимые документы, в том числе от юристов. Один из них был от британского юриста”, – отметил Ермаков.

Юрист говорил, что наличие судебного решения в деле эстонского бизнесмена Хиллара Тедера не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ Sky Mall, то есть залог банка является валидным, подчеркнул Ермаков.

“На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел проверку, в рамках которой банк не обнаружил никакой информации, которая бы свидетельствовала о наличии уголовных дел и производств в связи с фактами владения долями в компаниях, зарегистрированных в том числе на неподконтрольной территории”, – добавил в. и. о. “Укрэксимбанка”.

Ермаков также отметил, что движение кредитных средств, которые банк выдал Брюховецкому, происходило исключительно в украинских финучреждениях.

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного з террористической организацией “ДНР”.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая. Она удивилась позиции финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована, а дело будет передано в суд.

6 октября правоохранители хотели вручить двум лицам сообщение о подозрении, однако не нашли их в здании “Укрэксимбанка”, говорила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Одно лицо “по состоянию здоровья” покинуло помещение финучреждения “через другой выход”, отмечала она.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру, а позже Пикалову. СМИ писали, что кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Тедер вместе с бизнесменом Андреем Адамовским были соинвесторами, а затем – совладельцами Sky Mall в Киеве. Между ними возник имущественный спор вокруг ТРЦ, который продолжался несколько лет, писало в июле прошлого года “РБК-Украина”. По словам Адамовского, Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы – 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, семь арбитражных решений в Лондоне.

—