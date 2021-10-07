Не отнимут ли квартиру?

– Потребовались деньги на покупку нового холодильника. Муж предложил взять заем до зарплаты, чтобы без волокиты и сбора документов все оформить. Но я против этого. Слышала, что люди брали совсем небольшие суммы, а потом за долги лишались жилья. Так и на улице с семьей остаться не долго! Помогите разобраться, ведь деньги нужны срочно! – Татьяна К., домохозяйка.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Микрофинансовые организации — небольшой, но важный элемент финансовой системы страны. Все их действия регулируются законом. Банк России следит, чтобы МФО соблюдали права потребителей, и проверяет их финансовую устойчивость. С ноября 2019-го по закону выдавать гражданам займы под залог жилья МФО запрещено. Если же кому-то предлагают такие условия займа— наверняка речь идет о нелегальной финансовой организации. Заключать здесь договоры на любых условиях — значит подвергаться риску. Cообщите о такой компании в правоохранительные органы и в Банк России.

Проверить легальность МФО можно в реестре на сайте Банка России. Вот ещё один способ проверки: в поиске Яндекса сайты легальных МФО помечены синей галочкой, данные поисковик как раз берет у Банка России.

Легально действующая МФО обязана предложить вам потребительский заем под максимально возможный процент – 1% в день. Закон устанавливает и максимальную переплату – в 1.5 суммы займа. Причем это подразумевает любые платежи (неустойку, штрафы, пенни и так далее).