В Колумбийском университете доказали высокую эффективность интервального голодания

Специалисты-диетологи из Колумбийского университета (США) провели ряд дополнительных исследований, в процессе которых далось установить, что интервальное голодание не только не уступает по эффективности длительному, но и в отдельных случаях приносит более ощутимые результаты.

Интервальным голоданием, напомним, называют отказ от пищи в определенное время суток. Лучше всего дать себе зарок ничего не есть за несколько часов перед сном, утверждают диетологи. Тогда вы можете на протяжении дня продолжать употреблять калорийную пищу, а ночью организм сам избавит себя от лишних жиров.

Также можно надолго садиться на жесткую диету, напоминают эксперты. Но в данном случае необходима большая сила воли, которой не всегда хватает людям.