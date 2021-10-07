 

В Колумбийском университете доказали высокую эффективность интервального голодания

07.10.2021, 16:12, Новости дня
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Специалисты-диетологи из Колумбийского университета (США) провели ряд дополнительных исследований, в процессе которых далось установить, что интервальное голодание не только не уступает по эффективности длительному, но и в отдельных случаях приносит более ощутимые результаты.

Интервальным голоданием, напомним, называют отказ от пищи в определенное время суток. Лучше всего дать себе зарок ничего не есть за несколько часов перед сном, утверждают диетологи. Тогда вы можете на протяжении дня продолжать употреблять калорийную пищу, а ночью организм сам избавит себя от лишних жиров.

Также можно надолго садиться на жесткую диету, напоминают эксперты. Но в данном случае необходима большая сила воли, которой не всегда хватает людям.



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