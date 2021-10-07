Калифорнийские домовладельцы получили машины, производящие воду из воздуха

Данная технология известна давным-давно, говорят эксперты. Даже в самых засушливых регионах в каждом кубометре воды содержится хотя бы малое количество водяного пара. А значит, из воздуха можно получить воду.

Американские инженеры создали для этого простую машину, которую начали предлагать обычным жителям жаркой Калифорнии.

Система работает как кондиционер, поясняют специалисты. Воздух охлаждают до такой температуры, при которой его влажность автоматически повышается выше уровня 100%. Соответственно, из него выпадает роса. Собирая ее по капельке, можно за сутки получить с одного агрегата по несколько литров воды, которая, кстати, не требует дополнительной очистки. Новость в том, что такие машины в США уже стали общедоступными. Кстати, большие агрегаты позволяют получить сотни литров и даже более тонны воды за сутки.