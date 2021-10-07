Поправивший Путина школьник запустил челленж в день рождения президента

Школьник Никанор Толстых, поправивший президента Владимира Путина в ходе обсуждения исторической темы на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание», запустил в Сети челленж, призвав школьников рассказать о повлиявших на них наставниках.

«День Рождения! Но с днем учителя поздравили не всех. Хочу запустить челленж: расскажите о своих наставниках, которые вам давали классные уроки не в школе и выложите об этом пост с хештегом: #учителясрединас», – написал Толстых во «Вконтакте».

Президент РФ в четверг отмечает 69-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путин в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими.

Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента.

Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию.