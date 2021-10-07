Физика ЦАГИ Голубкина оставили под стражей

Работника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина оставили под арестом по обвинению в государственной измене, сообщили в Мосгорсуде.

«Суд оставил решение суда первой инстанции в отношении Голубкина без изменения, а жалобу его защиты – без удовлетворения», – цитирует сообщение суда ТАСС. В начале сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Голубкину на два месяца.

Напомним, в апреле профессору Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение по делу о госизмене.

Адвокат ученого Иван Павлов отмечал, что его клиент обвиняется в передаче отчетов о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.