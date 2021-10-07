 

Физика ЦАГИ Голубкина оставили под стражей

07.10.2021, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРаботника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина оставили под арестом по обвинению в государственной измене, сообщили в Мосгорсуде.

«Суд оставил решение суда первой инстанции в отношении Голубкина без изменения, а жалобу его защиты – без удовлетворения», – цитирует сообщение суда ТАСС. В начале сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Голубкину на два месяца.

Напомним, в апреле профессору Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину предъявили обвинение по делу о госизмене.

Адвокат ученого Иван Павлов отмечал, что его клиент обвиняется в передаче отчетов о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Алексей Титов: старт сезона “Формулы-1” – праздник для фанатов автоспорта

27.07 / Финляндия продлила закрытие границ с Россией

08.05 / Макрон предложил англосаксонским странам снять запреты на экспорт и обмены в сфере вакцин

02.06 / Возле Шри-Ланки затонуло судно с тоннами химикатов на борту. Ученые предупредили об экологической катастрофе

06.10 / ЦИК Кыргызстана аннулировал результаты парламентских выборов

04.08 / Лукашенко: Задержанные в Белоруссии россияне рассказали все

31.05 / На Сатурне и Юпитере могут идти дожди из Гелия

19.04 / Рыженко: Не верьте в затишье, оно часто бывает перед бурей. Коронавирус никуда не ушел, люди болеют, находясь на гребне изнеможения

19.03 / Замглавы НБУ Рожкову подозревают в госизмене из-за найма иностранных детективов в деле “ПриватБанка” – Kyiv Post

23.04 / Интернет-издание “Медуза” стала в России “иностранным агентом”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика