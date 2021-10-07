В МИД пообещали ответить на решение НАТО о высылке российских дипломатов

Москва ответит на решение НАТО выслать сотрудников российского постпредства сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Захаровой, решение НАТО лишить аккредитации сотрудников российского представительства при альянсе является нелепой выходкой.

«Данная выходка альянса выглядит абсолютно нелепой на фоне их таких озвученных тезисов о необходимости вести диалог, возобновить заседания Совета РФ – НАТО и много другого, что было в последнее время опубликовано», – сказала она.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ и разведывательной информацией альянса.

Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога.

В МИД заявили, что истинная цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.