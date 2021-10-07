Плохая примета: почему лучше не дарить тапочки и что делать, если преподнесли такой подарок

Подарок – это всегда приятно, особенно когда он сделан от души. Однако есть презенты, которые лучше не дарить и не получать. К таким относятся и домашние тапочки.

Почему подаренная обувь – это плохая примета

Одна из причин в том, что любая подаренная обувь может стать неким яблоком раздора между людьми. Считается, что влюбленным такой презент сулит расставание, а для друзей может стать поводом для ссоры. Возможно, дело в том, что порой слишком трудно угадать с размером и стилем такого подарка, отсюда недовольство и обиды.

Согласно некоторым обычаям и предрассудкам, обувь, преподнесенная в подарок, ассоциируется с приглашением отправиться в мир иной. “Чтобы я видел тебя в гробу в белых тапочках!» – звучит фраза в одном из известных фильмов, и именно к похоронам и отсылает нас такая примета.

В некоторых культурах умерших принято хоронить в богато украшенной обуви. Есть и те, в которых используют простую обувь белого цвета. Похожие часто используют в больницах – там не походишь босиком, и пациенты носят мягкие, тонкие, бесшумные тапочки.

Что делать, если вам подарили домашнюю обувь

Все зависит от ситуации, в которой был получен такой подарок, и от самого дарителя. Если это презент от близких людей, подаренный, к примеру, на новоселье молодой семьи, или с заботой подобранная обувь для дачников, у которых холодный пол в доме, можно ничего не делать. Без опаски принимать можно и самодельные тапочки, если вы уверены, что человек делал их с душой и добрыми, приятными мыслями.

Если знакомые или близкие привезли и подарили вам необычную обувь откуда-то из путешествия, стоит оценить этот дар как знак внимания – человек думал о вас в поездке. Кроме того, принимать можно и смешные тапочки в виде мультяшных героев, которые особенно любят дети, – это и обувь, и игрушка.

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Что сделать, чтобы убрать возможное неприятное влияние такого подарка? Не всегда есть возможность просто спрятать или выбросить его, особенно если даритель – частый гость в вашем доме. Вот несколько вариантов:

Постирать в соленой воде: можно в тазике руками или в стиральной машине на соответствующем режиме, просто добавив в воду немного обычной соли. Подержать над пламенем церковной свечи: для этого можно приобрести свечу в храме и просто аккуратно обогреть ее пламенем всю поверхность обуви. Окропить святой водой, принесенной из храма: можно обрызгать тапочки и, если есть желание, прочитать молитву.

Когда поверье не сработает

Есть случаи, когда думать обо всех этих предрассудках особенно не стоит. Жизнерадостные и веселые тапочки для детской игры, шуточные взрослые тапочки, шлепки для бани, приятные сувениры – вряд ли они станут притягивать на себя и на вас какие-либо неприятности.

Если же ваша вера в народные приметы сильная, можно предложить дарителю «выкуп» – пару символических монет в обмен на сделанный им уютный подарок.

Также если человек, который подарил тапочки, не вызывает доверия и желания принимать презент, можно легко «забыть» его в гостях, ведь неизвестно, когда вы снова встретитесь. Ну и всегда остается вариант не пользоваться таким подарком или выбросить его.