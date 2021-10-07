Завершается благоустройство территории возле станции “Мичуринский проспект” БКЛ

Скоро в Москве запустят сразу 10 станций метро. Речь идет о трех участках Большой кольцевой линии – западном, юго-западном и южном. В настоящий момент там проводятся технические запуски. Так специалисты подготавливают участки к полноценной работе.

Коммунальщики же занимаются благоустройством территорий возле новых станций БКЛ. Так, до конца года завершатся работы около станции “Мичуринский проспект” – от дома 32к1 до дома 87 на улице Удальцова. Площадь благоустроенного участка – более трех гектаров.

Здесь убрали под землю провода, которые портили вид, проложили новые инженерные коммуникации, а также разбили газон. Скоро будут готовы тротуары. Около станции появятся современные остановочные павильоны, установят навигационные стелы, сделают парковочные места для автомобилей.

Кроме того, здесь создадут дополнительные наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, установят более 50 новых уличных фонарей, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части. Все это ради комфорта и безопасности пешеходов.

Чтобы территория была максимально благоустроенной, на ней высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. На площади Олимпийской Деревни возле памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину появятся цветы и арт-объект “Птицы”, который будет напоминать о ценности городской экосистемы и важности бережного отношения к природе.

Стоит отметить, что в этом году коммунальщики привели в порядок территории около станций

БКЛ “Народное Ополчение”, “Зюзино”, “Проспект Вернадского”

и “Петровский парк”.

Ранее “Дни.ру” уже писали об открытии 10 станций БКЛ. Их запуск состоится в ближайшие месяцы. Для пассажиров будут доступны станции “Терехово”, “Кунцевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино”, а также “Каховская” бывшей Каховской линии, которая была закрыта на реставрацию в 2019 году.

Напомним, первый участок Большой кольцевой линии был запущен в 2018 году. Сегодня же открыты 12 станций БКЛ. Строительство линии завершится предположительно в 2022 году, на кольце будет работать 31 станция, 19 из которых – пересадочные.