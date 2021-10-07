 

Дефицит железа в среднем возрасте увеличивает риск сердечных заболеваний

07.10.2021, 15:50, Разное
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Приблизительно 10 % зафиксированных случаев ишемической болезни сердца, которые возникают после 35 лет, можно исключить, если предотвратить недостаток железа в организме. Об этом сообщается в исследовании, которое недавно опубликовал журнал Heart Failure.
Ранее опубликованные научные статьи предоставили доказательства, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых был выявлен дефицит железа, в итоге имели худший исход, вплоть до госпитализации и смерти. Процедура лечения с использованием внутривенного введения железа позволила смягчить симптомы, качество жизни и функциональную способность у людей, страдающих от сердечной недостаточности и недостатка железа.

Настоящий анализ был направлен на изучение того, существует ли связь между дефицитом железа и смертностью в общей популяции. В эксперименте приняли участие более двенадцати тысяч человек в возрасте 59-ти лет. Специалисты установили существенную связь между недостатком железа и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом, коронарной болезнью сердца, а также смертностью от всех вышеуказанных причин.

Источник: ufatime.ru



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