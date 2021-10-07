Верховная Рада проголосует за избрание спикера 8 октября. На должность претендуют три нардепа

Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. Народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

На дожность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер, нардеп от “Слуги народа” Руслан Стефанчук, а также два представителя “Европейской солидарности” – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

“Уважаемые коллеги, я не буду принимать участие в голосовании. Я вижу достойных коллег от оппозиции. Это Гео Лерос. Как минимум некоторым из представителей вашей команды (“Слуги народа”. – “ГОРДОН”) будет сложнее его выносить из кресла спикера, чем с этой трибуны. Потому прошу его поддержать. Яна Зинкевич. Она не только будет главой парламента, а как врач сможет вылечить некоторых присутствующих здесь, в том числе от ментальных проблем. Или, если мы хотим добавить драйва, можем назначить главой парламента представителья юга Одесской области”, – сказал Железняк.

Ранее сегодня Гончаренко и Лерос выдвинули друг друга на должность спикера парламента.

Контекст:

7 октября Рада уволила спикера Дмитрия Разумкова. За отзыв Разумкова отдали голоса 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть.

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера. Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября.

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