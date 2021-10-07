 

Отставка Разумкова. “Голос” обвинил власть в разрушении парламентаризма в Украине

07.10.2021, 15:31, Новости дня
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“Депутаты, которые голосовали за увольнение Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона. Мы же в “Голосе” считаем, что отставка спикера – это откровенное и циничное разрушение парламентаризма. При этом мы твердо убеждены, что вопрос не в личности спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства”, – сказано в заявлении.

В “Голосе” считают, что после отставки Разумкова вся власть сконцентрируется в Офисе президента.

“Спикер, который придерживается регламента, – последний форпост возможности работы парламента как независимого института. Но эта отставка означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой и значительно усложнит работу оппозиции. Это негативно повлияет и на другие процессы в государстве. Сейчас оппозиция практически не будет иметь возможностей выполнять свою работу”, – подчеркнули в “Голосе”.

Также в партии осудили членов депутатского объединения “Справедливость”, поддержавших отставку Разумкова.

“К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль. Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей. “Голос” категорически осуждает участие в узурпации власти”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть.

На пост спикера выдвинули пять нардепов: нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, нардепа от партии “Голос” Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса и депутатов от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. Вопрос рассматривают сегодня.

На должность первого вице-спикера партия “Слуга народа” выдвинула замглавы этой фракции Александра Корниенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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