 

Первый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе преодолела Костюк, еще две украинки проиграли

07.10.2021, 15:31, Новости дня
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58-я ракетка мира Костюк победила 48-ю ракетку мира Шуай со счетом 6:3, 1:6, 6:2.

Во втором круге украинка сыграет против 11-й сеяной на турнире Симоны Халеп из Румынии. Занимающая 17-е место в рейтинге WTA румынка была освобождена от игр первого круга.

Еще две украинские теннисистки в первом круге BNP Paribas Open уступили своим соперницам: Ангелина Калинина – американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6), а Катерина Козлова, пробившаяся в основную сетку через квалификационные игры, – россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7).

Поединок первого круга сегодня проведет еще одна представительница Украины Даяна Ястремская. Соперницей 75-й ракетки мира станет 374-я – Эльза Жакмо из Франции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вступит в борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе со второго круга. За выход в третий круг BNP Paribas Open украинка, седьмая ракетка мира, поборется с Терезой Мартинцовой (52-я в мире) из Чехии.

Контекст:

В 2021 году турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии в Индиан-Уэллсе с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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