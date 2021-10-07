“Вера, ты под чем?”, “Моя ты галушечка”. Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой

Артистка позировала в кадре в серой толстовке со жвачкой во рту, делая руками волнообразные движения.

“Танец победителя”, – подписала фото артистка.

“Так смешно жвачку жуете, половину танца она делает”, – отреагировали подписчики.

“Вера, ты под чем?” – написали фолловеры.

“Моя ты галушечка”, – прокомментировали фото пользователи сети.

“Так вкусно жуешь, тоже такую хочу”, – написали в комментариях поклонники.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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