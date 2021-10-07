«Единая Россия» не может укомплектовать фракцию в Госдуме из-за нежелания кандидатов принимать депутатский мандат

Первое заседание VIII созыва Государственной думы может быть вновь отложено из-за неготовности к работе фракции «Единая Россия». Более 50 мандатов, полученных по партийному списку, до сих пор остаются без хозяев.

Становиться депутатами отказались четверо из пяти лидеров федерального списка. Схожая ситуация и с региональными группами – там отрекаются от мандатов не только лидеры, но и кандидаты из второго десятка. После отказа каждого из кандидатов мандат передаётся следующему по очереди, но и от него следует отказ. Во многих регионах «скамейка запасных» всё короче и уже ясно виден её конец – скоро передавать мандат будет просто некому. Политологи считают, что причиной этого стала чересчур жёсткая позиция спикера Думы Вячеслава Володина в отношении депутатской дисциплины.

«Сегодня расклад такой, что депутат должен днями просиживать на пленарных заседаниях. Задвинул разок «пленарку», следуют предъявы. А у людей дела, бизнес, им некогда заниматься этой шелухой. Раньше было проще, передал карточку для голосования и свободен, ходи, свети ксивой. А сейчас взял мандат – бросай всё и сиди, привязанный к креслу. Меня на зоне так не прессовали», – рассказал один из кандидатов-отказников.

Задержка с формированием фракции грозит срывом принятия бюджета 2022 года. Понимая это, комиссия по регламенту предложила уменьшить продолжительность рабочей недели депутата до 1-3 дней. Параллельно идут переговоры с Вячеславом Володиным о смягчении контроля за посещаемостью заседаний.

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