 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Контракт на приобретение вертолетоносцев “Мистраль” для России сделал я. Но к счастью, их не построили

07.10.2021, 15:30, Новости дня
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“Да. Это мой бизнес. Я подписал контракт, что буду на своих заводах строить 20 таких кораблей. Но, к счастью, их не построили. Потому что если бы мы их построили, то Украина давно бы вошла в состав России. Когда случилась Грузия, то оказалось, что такого класса кораблей нет. Их не строили даже в Советском Союзе. Но корабли 300-мильной зоны для такого рода действий не пригодны. А вот “Мистраль”… Их выпускают только две страны: Франция и Корея. У американцев есть похожие, но они сильно отличаются по вместимости”, – сказал он.

Бывший друг Путина отметил, что “если вы хотите захватить Крым, то два “Мистраля” – и Крым у вас”.

“Если Крым голосует не за, а против. То есть, собственно, вот так. Это десантные корабли. …Поэтому я был очень счастлив, что и два построенных вертолетоносца не отдали. Я был за”, – подчеркнул Пугачев.

По его словам, французы задавали ему вопросы по поводу вертолетоносцев.

“Я говорил: “Поверьте, то, что вы отдаете, – это гораздо хуже, чем атомная бомба. Это история, которая работает. И за нее никто по рукам не надает”. Помню, [бывший президент Франции Николя] Саркози кричал: “Нет, мы продаем свои корабли. Мы их сами строим”. Хотел отдать”, – рассказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Договор на поставку двух вертолетоносцев типа “Мистраль” был заключен между Францией и Россией в 2011 году, однако в 2015 году соглашение было расторгнуто по инициативе Парижа в связи с российской агрессией против Украины.

5 августа 2015 года президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин окончательно договорились о расторжении контракта. По данным российской газеты “Коммерсантъ”, Франция в “обстановке строжайшей секретности” компенсировала России за “Мистрали” €1,1 млрд.

23 сентября того же года Елисейский дворец официально подтвердил, что корабли будут проданы Египту, в октябре стороны подписали договор.

По данным “Коммерсанта”, Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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